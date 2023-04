MOVIOLA – Verona-Bologna | Posch su Depaoli | non è rigore | contatto inizia fuori area

(Di venerdì 21 aprile 2023) Episodio danel corso del primo tempo di, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Bentegodi dii padroni di casa, sugli sviluppi di un rinvio dal fondo di Montipo, si rendono pericolosi. Dopo un rimpallo sul corpo dila palla rimane lì ed èche prova ad approfittarne: il giocatore delcade per terra dopo un leggerocon il difensore dele l’arbitro, il signor Maurizio Mariani di Aprilia, fischia calcio di. Ilè davvero minimo, sarebbe stato unmolto generoso, in ogni caso il Var Di Paolo corregge l’arbitro suggerendogli che il fallo cominci ...

Il match valido per la 31esima giornata di Serie A tra Verona e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Bentegodi, Verona e Bologna si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie ... L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A: Verona-Bologna L'episodio chiave della moviola del match tra Verona e Bologna, valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Mariani.

