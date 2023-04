(Di venerdì 21 aprile 2023) Giorgiasceglie la data simbolo delper varare un pacchetto di misure per il. Questa la "" decisa dalla premier, che ha convocato la seduta nel giorno della festa del. Sul tavolo, secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, "in materia die politiche sociali". Il dettaglio degli interventi è ancora in via di definizione, ma dovrebbe entrare il taglio del cuneo fiscale, previsto nel Def. "Nei prossimi giorni - ha confermato questa mattina il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso - faremo un altro passo nella direzione che ci porterà da qui alla fine della legislatura a tagliare 5 punti di cuneo fiscale per tutti, per aumentare i salari".Secondo fonti di governo, il Cdm del ...

Giorgiasceglie la data simbolo del primo maggio per varare un pacchetto di misure per il lavoro. Questa la "" decisa dalla premier, che ha convocato la seduta nel giorno della festa del lavoro. ...Il governolavora per far crescere la natalità in Italia e la primaconcreta arriva dalla proposta di Giorgetti inserita nel DEF 2023 . Il ministro dell'economia vorrebbe tasse differenziate per ...Se a Pechino riuscisse anche ladi mediare tra palestinesi e israeliani, l'Occidente ... l'Indo - Pacifico, come dimostrano per esempio le parole di Giorgia, presidente del Consiglio, in ...

##Mossa Meloni per il primo maggio, Cdm con provvedimenti lavoro Tiscali Notizie

Le sortite di La Russa e dei dirigenti di FdI sulla Festa della Liberazione mettono la premier in difficoltà. Ecco l'ideona: appropriarsi della Festa dei ...Roma, 21 apr. (askanews) – Giorgia Meloni sceglie la data simbolo del primo maggio per varare un pacchetto di misure per il lavoro. Questa la “mossa” decisa dalla premier, che ha convocato la seduta n ...