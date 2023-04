Gli eventuali addii dovranno essere poi compensate da altrettante partenze e c'è un nome chedi moda. E' già stato in Serie A ed ora potrebbe tornarci. Calciomercato Roma,per l'attacco: ...in Serie A: destinazione inaspettata per l'ex attaccante della Juventus. L'indiscrezione e tutti i dettagliIl calciomercato estivo si avvicina e in vista della prossima sessione è tornato ...Alvaropuò tornare in Serie A, ma è 'giallo' sulla destinazione. Tutti gli aggiornamenti sullo spagnoloAlvaronuovamente a far parlare di sé per un possibile ritorno in Serie A, per quella che diventerebbe la sua terza avventura in Italia dopo le prime due con la maglia della Juventus. ...

Morata torna in Serie A, si chiude con una Big: tradita la Juve ... Calciomercatonews.com

Si accende già il calciomercato e l'affare che intreccia Juventus, Milan e Roma può far sorridere i giallorossi ...Il tour arriva al teatro Morato, dove il cantante romano sarà accompagnato dall'orchestra del maestro Enrico Melozzi ...