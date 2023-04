Monza | migliorano le condizioni di Berlusconi | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Lesulledi salute di Silvio, presidente del, dopo il ricovero per la leucemia Il San Raffaele di Milano ha pubblicato un nuovo bollettino medico sulledi salute di Silvio, presidente del. L’ex Milan è ricoverato per la leucemia e si sta sottoponendo a varie cure e controlli. Di seguito il comunicato. BOLLETTINO MEDICO – «Il quadro clinico del presidente Silvioappare in lento, ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d’organo».