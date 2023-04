Monza | Machin | «Obiettivo? Consolidare la salvezza e poi…»

(Di venerdì 21 aprile 2023) José, centrocampista del, ha parlato a Mediaset in vista dei prossimi match della squadra di Palladino José, centrocampista del, ha parlato a Mediaset. PAROLE – «Siamo un grande gruppo. Ci divertiamo tutti i giorni, nello spogliatoio e in campo. All’inizio sono arrivati tanti giocatori nuovi ma dopo qualche settimana, anche insieme allo staff, siamo riusciti a creare qualcosa di importante e questo ci aiuta nelle partite e nei momenti di difficoltà.lae poi dopo mancano ancora 24 punti e farne il massimo che possiamo».

... domenica ore 15, due soluzioni per rimpiazzare Sensi Un problema all'adduttore tiene fuori ... Ciurria in fascia ein mezzo al campo insieme a Rovella Fiorentina, Italiano spera in qualche ...- Senza Sensi tocca a, che ha ben figurato a Milano. Spazio a Ciurria sulla fascia. Pessina alle spalle di Petagna e Caprari. FIORENTINA - Saponara, Cabral e Gonzalez. Barak, Amrabat e ...(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria,, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Petagna. All.: Palladino. . FIORENTINA (4 - 3 - 3): Terracciano; Dodò, ...

