Monza | in pizzeria cibo rubato a scuole e ospedali | denunciato pizzaiolo turco e brianzolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Milano, 21 apr. (Adnkronos) - Ieri pomeriggio, a Carate Brianza, i carabinieri del locale comando stazione, hanno eseguito un controllo in una notadel centro cittadino. Alla richiesta di mostrare la documentazione amministrativa inerente ai prodotti alimentari presenti all'interno dell'esercizio commerciale, il titolare, un 42enneresidente a Erba, non è stato in grado di fornire ai militari i documenti per tutti i prodotti e, in particolare, quelli relativi a diverse partite di salumi, formaggi, tonno e olio. I carabinieri, già sulle tracce di un uomo che si sarebbe reso autore di svariati furti commessi all'interno die struttureere, avendo ben a mente i prodotti che erano stati portati via dalle mense, hanno immediatamente ipotizzato che quellapotesse essere ...