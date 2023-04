Monza | Caldirola | «Bellissimo segnare a San Siro | sulla stagione…»

(Di venerdì 21 aprile 2023) Le parole di Luca, difensore delvittoria contro l’Inter arrivata e la stagione della squadra Luca, difensore del, ha parlato ai microfoni di Mediaset. PAROLE– «E’ stata una settimana incredibile. Gol con l’Inter e tre punti a San, è stata una settimana da sogno. Diciamo che c’ho pensato ma i gol che faccio sono talmente pochi che esultare mi sembrava giusto. Poi tenermi dentro un’emozione come questa,a Sancontro l’Inter davanti a 70mila persone, non potevo tenermela dentro. Abbiamo vinto contro Inter e Juventus. E’ stata una stagione strana, siamo partiti così così, poi piano piano abbiamo ritrovato la strada e ora stiamo andando in crescendo e vogliamo finire bene la stagione».

- Fiorentina(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì,; Ciurria, Colpani, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Petagna. Allenatore: Palladino. FIORENTINA (4 - 3 - 3):...PROBABILI FORMAZIONI(3 - 4 - 2 - 1) : Di Gregorio; Izzo, Marì,; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Petagna. FIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1) : Terracciano; Dodo, ...

Il Monza non sta più sognando a occhi aperti. L’incornata di Caldirola a Milano non ha solamente aperto un nuovo capitolo di storia, ha messo un nuovo timbro, un nuovo certificato di mentalità ...Manca solo Sensi in casa Monza: è infortunato e non ci sarà. Pronti Pessina e Rovella in mediana, con Ciurria e Carlos Augusto sulle fasce. In difesa il terzetto Izzo-Marì-Caldirola. In attacco testa ...