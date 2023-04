Montecorvino Pugliano | il 25 aprile la 4ª edizione di “#PROVALOSPORT”

... la 29enne scomparsa un anno fa e i cui resti furono presumibilmente ritrovati lo scorso 25 ottobre in un casolare tra le colline di Pontecagnano Faiano e, nel Salernitano. ...Per la Procura ordinaria e per quella minorile di Salerno, avrebbero ucciso la giovane, occultandone il cadavere in un casolare abbandonato di. I due genitori sono accusati ...In un casolare abbandonato asono stati trovati resti probabilmente appartenuti alla ragazza. Annamaria, scrive il giudice, non solo è credibile, ma è anche l'unica della ...

Montecorvino Pugliano, il 25 aprile la 4ª edizione di ... ZON

Marzia Capezzuti, le ultime intercettazioni tra Barbara e i figli: "Fammi accusare tutto a me" diceva la donna ...Marzia Capezzuti (foto), giovane "fragile e vulnerabile", come la descrivono i pm, ha vissuto un vero inferno, culminato in un atroce omicidio. È lo scenario restituito dalle carte dell’inchiesta sull ...