Monitoraggio sui sentieri del monte Peller contro “i turisti della cronaca nera” pronti a scattare selfie con gli orsi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) “C’è ilcostante 24 ore su 24 per scongiurare eventuali irruzioni nella zona protetta in vista dell’arrivo deiil fine settimana. Magari qualcuno ha pensato bene di farsi una passeggiata lungo iche costeggiano la recinzione dell’area faunistica per farsi la foto con l’orso che fa capolino. C’è gente che vive anche di queste cose e dobbiamo stare attenti a tutto, governando la situazione cercando di mantenere tutto nella maniera più tranquilla possibile”. A dichiararlo è il questore di Trento, Maurizio Improta, in vista delle manifestazioni di protesta annunciate dagli animalisti davanti al centro di recupero di fauna alpina Casteller, in cui è rinchiusa l’orsa JJ4, responsabilemorte del runner Andrea ...