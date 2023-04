Mondiale Under 20 | Mascherano vuole Carboni | l’Inter cambia idea

(Di venerdì 21 aprile 2023) Si avvicina il20 che si disputerà in Argentina dal 20 maggio all’11 giugno. Valentindelpre-convocato. Il club adesso più disposto a farlo andare CONVOCAZIONE ? L’Argentina ospiterà il20 dopo che la Fifa ha deciso di non darlo più all’Indonesia per motivi di carattere politico-inclusivo (vedi articolo). Dal 20 maggio all’11 giugno dunque la kermesse sarà proprio in Argentina. Tra i 37 pre-convocati anchedel. Inizialmente il club sembrava non disposto a mandar via il ragazzo, ma come riferisce Olé, starebbendoal pari sia della Juventus con Soulé, della Lazio con Luka Romero e del Monza con Franco(fratello di Valentin). ...

Mondiale Under 20: all'Italia tocca il Brasile di Endrick Tuttosport

