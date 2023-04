“Mollata dopo il GF Vip” L’ex gieffina rompe il silenzio | “Divorzio imminente”

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il GF Vip 7 ha raccontato le appassionanti storie d’amore non di una sola coppia, ma di diverse, che sono state in parte al centro dell’attenzione degli spettatori e che, tutt’oggi, continuano ad esserlo anche se le luci dello spiato appartamento di Cinecittà si sono spente. Due volti legati allo show si sarebbero lasciati. Inutile sottolineare che al momento il pubblico orfano del GF Vip 7, connesso in particolare su Twitter, sia nel delirio. Diverse le reazioni dei fandom, ancora agguerriti come settimane e mesi fa. C’è chi festeggia, chi invece si dispera e anche chi dà per certe teorie discutibili. La coppia è scoppiata? Parlavippona. Non avrebbe mai immaginato di riuscire ad arrivare così in cima nella classifica che ha concluso il GF Vip 7 di Alfonso Signorini, in cima alla quale spicca il nome di Nikita Pelizon. Anche Giaele De Donà può dirsi più ...