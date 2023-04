Molestie | furti | rapine | ubriachezza e violenze | 27enne marocchino è stato espulso dall’Italia

(Di venerdì 21 aprile 2023), la Polizia dilo ha accompagnato alla frontiera. Viveva a Borgo a Mozzano (Lucca). Era l’autore di numerosi reati e comportamenti molesti. L’uomo aveva collezionato diversi precedenti penali a suo carico. Infatti aveva commesso reati di natura predatoria e contro la persona, a partire dal 2014. Le condotte penali – spiega una nota della Questura di Lucca – erano dirette prevalentemente in danno di avventori delle locali attività commerciali e ai propri parenti., una vera escalation criminale A decorrere dal 2020 ildiventava il protagonista negativo di una crescente escalation criminale. A carico delrisultano essere stati effettuati decine di interventi delle gazzelle dei ...

In questo quartiere avvengono stupri,continue, spaccio a tutte le ore del giorno e della notte con decine di persone che si bucano per strada in pieno giorno, rapinee scippi ...nelle auto,in pieno giorno e poi tossicodipendenti che agiscono indisturbati: uno scenario che denota un'emergenza sociale e vede il ritorno della dipendenza da crack e eroina. "Le ...... minacce,, sextortion, sostituzione di persona, illecito trattamento dei dati personali, ... Ha concluso 3.035 controlli ai rottamai con servizi mirati al fenomeno deidi rame ...

Furti, rapine, molestie e maltrattamenti in famiglia: rimpatriato un ... SerchioInDiretta

Per nove anni ha terrorizzato gli abitanti, collezionando denunce per molestie, minacce, furti. Il 27enne è stato accompagnato alla frontiera del Marocco ...La polizia, con il concorso dei carabinieri, ha accompagnato alla frontiera del Marocco un soggetto pluripregiudicato di 27 anni che viveva a Borgo a Mozzano. L’uomo aveva collezionato diversi precede ...