Modena-Spal | tutte le info utili

Leggi su seriea24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il fascino del derby è sempre una bella emozione. Dopo il 3-2 esterno maturato nella partita d’andata,si ritrovano: sarà la gara valida per la 34^ giornata Serie BKT, in programma domani, sabato 22 aprile, con inizio alle ore 14 allo stadio Alberto Braglia di. Biglietti. Disponibili online (http://www.calcio.vivaticket.it ), nelle ricevitorie autorizzate e dalle ore 11.30 di domani sarà attiva anche la biglietteria dello stadio. Apertura. I varchi ingresso allo stadio Braglia saranno aperti dalle ore 12,30. Si ricorda che arrivare in anticipo porta vantaggi: si evitano code ai controlli e si può vivere l’atmosfera del riscaldamento, sostenendo da subito la squadra. Store. Come sempre nei giorni gara sarà chiuso lo store nella sede delFC di viale Monte Kosica (gli ...