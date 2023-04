Minervini | Creare così tanto | per far gol poi solo

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 21 aprile 2023) A TuttoNapoli.net, Arturo, Giornalista: "Ci sono modi e modi di raccontare il calcio, di vedere calcio, di percepire calcio. C'è spesso chi lo analizzain base al risultato finale, esaltando una squadra e criticando quella che esce sconfitta. Il doppio incrocio Champions tra Napoli e Milan è stato intenso, denso di episodi che hanno poi fatto la differenza. La questione arbitrale, le assenze in casa azzurra, una condizione non ottimale di alcuni uomini chiave: tutti frammenti di una verità che non è mai di uno schieramento sol. Esiste però un dato, quello incontestabile, su cui poggiare qualche riflessione in più. Tra la sfida di San Siro e quella del Maradona il Napoli ha collezionato 38 tiri, dovendo però attendere proprio l'ultimo tentativo per bucare la porta di Maignan. Il colpo di testa di Osimhen, al minuto ...