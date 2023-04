Mina | «Ti amo come un pazzo» è un album fotoromanzo

Visionaria era, visionaria resta.è più che contemporanea, è artefice del tempo che vive, che siano gli anni '60 che sia il millennio in corso. ' Ticome un pazzo ', l'album che pubblica il 21 aprile all'età di 83 anni, è ...... un superbo regalo di talento checoncede a se stessa e a tutti noi nel duetto con Blanco che spunta alla fine del suo miliardesimo disco di inediti. Si intitola Ticome un pazzo, esce oggi ...Chi meglio di Massimiliano Pani può riassumere, nessun altro. 'Non fa un concerto da 45 anni, televisione da 47, non fa promozione e ... 'Ticome un pazzo', dove il titolo si presta alla ...

