... per il futuro prossimo non le dispiacerebbe collaborare con Madame: 'Spero che mandi dei pezzi: la troviamo molto interessante', fa sapere Massimiliano Pani , che non è'il figlio di', ma ...Buon ascolto e buon venerdì in musica! LA PLAYLIST LE PAGELLE BRANO PER BRANO- Voto 8,50 - ...00 - Quanto ci mancano!questo... Arlo Paks - Voto 8,00 - Arlo mi racconta musicalmente tutto ...Hoquesto struggimento, questa voglia di cantare'. Donatella Moretti, 80 anni compiuti lo ... E lui mi rispose 'Marinella no, l'ha fatta, puoi fare la Canzone dell'amore perduto'. E così fu'. ...

Mina, solo canzoni d'amore e tanti giovani nel nuovo «album-fotoromanzo» Vanity Fair Italia

Arriva Ti amo come un pazzo, il nuovo disco di inediti di Mina che come un fotoromanzo presenta le diverse facce dell’amore. A raccontarlo, il figlio Massimiliano Pani, tra gli aneddoti del regista Oz ...Mina pubblica “Ti amo come un pazzo”, un album di inediti sull’amore in cui è presente anche “Un briciolo di allegria” ...