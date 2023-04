Mina innamorata pazza canta con Blanco e per Ozpetek Ecco perché è emozionante ascoltare l’album della regina della musica italiana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Una voce che arriva, ancora una volta, come una carezza, altre volte si eleva come solo lei sa fare (anche a 83 anni), ogni parola viene sapientemente interpretata con l’animo struggente di chi sa leggere le emozioni del cuore.è tornata – finalmente – a 4 anni dal progetto “Fossati” e a cinque dal disco “Maeba”, con “Ti amo come un pazzo” (etichetta PDU, distribuita in fisico da Discoteca Laziale e in digitale da Pirames International). Un titolo forte, uno slogan efficace, che racchiude dodici “canzoni-fotoromanzo” (incluse le cover ‘Don Salvato” di Enzo Avitabile e ‘Tutto quello che un uomo’ di Sergio Cammariere) che raccontano le storie d’amore quelle tormentate, perdute, ritrovate o non corrisposte. “Un album morbido”, lo definisce il figlio e produttore Massimiliano Pani. Ed è esattamente così. Lo si evince anche dalla immagine di ...