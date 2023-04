Mina | il nuovo disco | l' album fotoromanzo di una visionaria di oggi e di ieri

(Di venerdì 21 aprile 2023)era,resta.è più che contemporanea, è artefice del tempo che vive, che siano gli anni '60 che sia il millennio in corso. ' Ti amo come un pazzo ', l'che pubblica il ...

Di Enzo Avitabile c'è il ' Don Salvatò ', vincitore del premio Tenco nel 2009, in cuipassa dalla lingua napoletana al latino, e ' Tutto quello che un uomo ' di Sergio Cammariere, premio della ...Come dirà più avanti parlando nelMondadori Store di fianco al Duomo di Milano,"non è una cantautrice, è una interprete, mestiere oggi in disuso". Quindi si può permettere di interpretare,...C'è anche 'Povero amore', scelto da Ozpetek per il suofilm (in uscita con Netflix tra autunno e Natale): 'è la mia casting. Ho la fortuna di avere con lei uno scambio di idee. Ti dice ...

Chi meglio di Massimiliano Pani può riassumere Mina, nessun altro. «Non fa un concerto da 45 anni, televisione da 47, non fa promozione e interviste, non è social. Eppure ..."Non fare cose pubbliche è una sua scelta, nella sua carriera ha fatto tutto e poi ha scelto di fare solo ciò che ama, i dischi" racconta il figlio Massimiliano Pani ...