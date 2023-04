Milano - Sala | Più parcheggi e meno auto | subito un tavolo per discuterne

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 21 aprile 2023)ha assolutamente bisogno die il sindaco Bepperisponde annunciando un "" per: al tempo stesso, però, invita i suoi cittadini a rinunciare alla macchina. Tutto ha inizio dal botta e risposta tra il primo cittadino e Assimpredil Ance, associazione dei costruttori edili che, per bocca della sua presidente Regina De Albertis, quantifica in 89 mila i postimancanti nella città lombarda., dal canto suo, invoca la magica formula politica deldi confronto delle parti in causa, affermando di non voler sostenere alcuna "crociata anti-", ma cogliendo l'occasione per ribadire che bisogna "convincere i milanesi che si può un po' fare adella macchina". Censimento. ...