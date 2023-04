Milano | Non Una di Meno lancia il corteo nazionale di Ancona per il “diritto all’aborto” | “Oggi clima di oppressione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) “in Italia si respira undi”. Lo dicono le attiviste di Non Una diche questa mattina hanno presentato ailche si svolgerà il 6 maggio ad. Una manifestazione indetta per “difendere illibero, sicuro e gratuito in una regione in cui questoè ormai gravemente compromesso, al punto da costringere chi vive nelle Marche a spostarsi fuori regione per abortire”. Ma secondo le attiviste, che hanno portato davanti alla Regione i “macigni” che ogni giorno sono sulle loro spalle, anche in Lombardia la situazione non è di molto migliore rispetto a quella marchigiana. In assenza di dati resi pubblici dalla Regione, i numeri ...