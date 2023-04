Milano | ciclista travolta e uccisa da una betoniera Ciclobby | ' Basta morti'

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ancora unmorto nelle strade di. Una donna di 39 anni, italiana, in sella alla sua bici, è stata schiacciata eda una. La disgrazia, ieri, verso le 12, in corso di ...

Ancora unmorto nelle strade di. Una donna di 39 anni, italiana, in sella alla sua bici, è stata schiacciata e uccisa da una betoniera. La disgrazia, ieri, verso le 12, in corso di Porta ...Quella accaduta ieri in centro a, lungo la circonvallazione interna, proprio davanti alla ... in corso di Porta Vittoria, investendo così una. La donna, che proveniva dalla pista ...L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. La vittima aveva 39 anni (Fotogramma) Unadi 39 anni è stata travolta e uccisa da una betoniera in centro a. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, all'angolo tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria, davanti ...

Incidente a Milano, ciclista di 39 anni travolta e uccisa da una betoniera in corso di Porta Vittoria. Lascia una bimba di 6 anni Corriere Milano

Sit-in di protesta dei ciclisti a Milano, dopo l’ennesima vittima sulle due ruote. Dal primo febbraio, con l’episodio di ieri 20 aprile, il numero sale a 7 morti, insieme a un ferito in coma irreversi ...L’incidente è avvenuto all’incrocio tra corso di Porta Vittoria e via Sforza; la ciclista deceduta nell’impatto lascia una bambina di sei anni ...