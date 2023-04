Milano | chef propone una sua versione della pasta in bianco | il prezzo fa discutere

(Di venerdì 21 aprile 2023) Due ingredienti, nessuna idea nuova se non quella di riportare in auge un grande classico e undestinato a far: il giovaneAlberto Quadrio, che lavora nel ristorante dell’Hotel Portrait 10 11 nella centralissima via Sant’Andrea nel QuadrilateroModa diha lanciato un piatto chiamato “La mia idea diin”. Fusilloni e Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi, al costo di 26 euro. Quadrio non si limita a “spolverare” il formaggio sulla: “Faccio una specie di risotto, non cuocio lain acqua salata, ma in un brodo che facciamo con le croste, come facevano le nonne – ha spiegato – Filtro il brodo e lo faccio decantare in modo che la parte solida, quella grassa e quella liquida si ...

Si riaccendono le discussioni tra il mondo del web e le proposte deidella zona di: a far discutere ora è Alberto Quadrio e la sua pasta in bianco venduta sul menù a 26 euro . La ricetta è particolare, ma sono in molti ad essersi indignati per il costo. La ......un semplice piatto di pasta in bianco costare 26 euro Nella modaiola e sempre più costosa, ... 'La cuocio in un brodo che facciamo con le croste', ha spiegato loAlberto Quadrio in una ...In questo modo,continua a far discutere, con l'aumento vertiginoso non solo degli affitti, ma anche dei costi dei ristoranti e della vita in generale. Tuttavia, gli utenti che difendono il ...

Può un semplice piatto di pasta in bianco costare 26 euro Nella modaiola e sempre più costosa Milano, sì. Basta sedersi nel bar-ristorante dell'Hotel Portrait 10_11 in ...