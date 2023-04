Milan | sirene dalla Premier | Tottenham e United piombano su Tomori

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 21 aprile 2023) In casa, dopo la storica qualificazione alle semifinali di Champions League, l’entusiasmo è schizzato alle stelle. La squadra guidata da Pioli sta fornendo il meglio di sé proprio nella più importante manifestazione per club, mentre fatica a trovare continuità in campionato. Le ultime voci di mercato, però, smorzerebbero l’aria di festa che si respira in questi giorni ao, in vista del tanto atteso derby di Champions con l’Inter. Stando a quanto riportato da TMW, infatti, uno dei perni del reparto difensivo dei rossoneri sarebbe finito nelle mira di due big inglesi. Si tratta di Fikayo: il centrale delsarebbe infatti finito in cima alla lista dei desideri die Manchester. A riportare il clamoroso retroscena sarebbe stato un dei più importanti ...