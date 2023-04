Milan | senti Cutrone | 'Felicissimo per la semifinale Speriamo si possa andare ancora avanti'

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il primo amore non si scorda mai. Anche e soprattutto nel calcio. Ne è la dimostrazione Patrick, ex ragazzo prodigio del...

La maggioranza batté le mani al, altri scossero la testa, lo sapevo - dissero al vicino - che tutta questa gioia non durava. Era diversa la società italiana, diversi i calciatori, diversi noi ...1 Nel corso dell'intervista concessa a CBS Sport Golazo su Paramount + Fikayo Tomori si toglie dei sassolini dalle scarpe: Come ti'Bene ovviamente. Essere in Semifinale è così una bella sensazione… Quando c'è stato il sorteggio tante persone hanno parlato ancor prima che si giocasse… Aver superato il turno ...... ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida di Champions tra Napoli eOsimhen " Siamo ... credo che rispetto a Lozano sia meno verticale ma un grandissimo palleggiatore"che sia stata ...

Milan, senti Giroud: "Rinnovo Faccio parte della famiglia rossonera" Calcio in Pillole

Il primo amore non si scorda mai. Anche e soprattutto nel calcio. Ne è la dimostrazione Patrick Cutrone, ex ragazzo prodigio del Milan oggi in forza al Como in Serie B. L'attaccante venticinquenne ha ...Il Milan è in semifinale di Champions insieme all'Inter. Un derby europeo che ci riporta a quel 2003, l'anno in cui grazie a un gol di Sheva il Milan… Leggi ...