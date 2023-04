Milan-Lecce quando si gioca? Programma | orario d’inizio | tv | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023) Terminate tutte le competizioni europee, almeno per ora, si riparte con la Serie A. Già nella giornata di oggi, venerdì 21 aprile, si scenderà in campo con Hellas Verona-Bologna. La giornata in questione sarà la 31esima e insono previsti diversi interessanti match anche per questo turno. Ma soffermiamoci maggiormente su una sfida: quella tra ildi Stefano Pioli e ildi Marco Baroni. Le due compagini si affronteranno domenica 23 aprile a partire dalle ore 18.00, nella splendida cornice di San Siro. Un incontro importante per entrambe le squadre: la posto in palio rimane altissima. Da una parte ci saranno i rossoneri, padroni di casa. L’undiciese ha stupito in Champions League, specialmente dal punto di vista difensivo: doppio confronto nei quarti di finale contro il Napoli praticamente ...