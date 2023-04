Milan-Inter Women | le 22 convocate di coach Guarino

(Di venerdì 21 aprile 2023) È tempo di derby. Sabato 22 aprile alle ore 12,30 andrà in scena, con le ragazze diRitache scenderanno in campo per la quinta giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile. Entrambe le squadre sono a quota 35 punti in classifica, a sole tre lunghezze dalla Fiorentina che occupa il terzo posto., LEPortieri: 12 Piazza, 22 Durante, 32 Belli.Difensori: 2 Sonstevold, 3 Van Der Gragt, 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 25 Thøgersen, 29 Kristjánsdóttir, 31 Lang.Centrocampisti: 5 Karchouni, 6 Santi, 15 Eckhoff, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 34 Mihashi. Attaccanti: 7 Marinelli, 9 Polli, 11 Chawinga, 33 Ajara Njoya. Fonte:.it-News - ...

E ora l'Italia ha ben 5 squadre nelle fasi finali delle coppe europee:che saranno impegnate nel derby di Champions League dopo aver superato Benfica e Napoli, la Juventus in Europa ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 La Lega Serie A ha reso noto il programma riguardante anticipi e posticipi della 33esima e 34esima giornata. Anticipi per, impegnate nella gara semifinale di Champions League. Le due formazioni scenderanno in campo il 3 maggio per sfidare Cremonese (il) e l'Hellas Verona (). 33ª GIORNATA Martedì ...... il calendario prima delle CoppeCome era prevedibile sarannoad aprire la 34esima giornata di Serie A, sabato sei maggio. Solo quattro giorni dopo, infatti, saranno chiamate a sfidarsi ...

Il difensore del Monza Luca Caldirola ha parlato ai microfoni di DAZN: ""È vero che ho pianto quando mi arrivò l'offerta dell'Inter. Avevo una simpatia per ...Restano tesi i rapporti nell'ambiente nerazzurro, il tecnico sarebbe comunque indirizzato verso la partenza a fine stagione ...