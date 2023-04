Milan-Inter Women | data | ora | diretta TV | LIVE streaming e cronaca

(Di venerdì 21 aprile 2023)sarà la gara valida per la quinta giornata delle poule scudetto di Serie A Femminile. La squadra di Guarino, dopo la schiacciante sconfitta subita in casa contro la capolista Roma, si scontrerà con le cugine rossonere. Ecco tutte le informazioni utili su. SERIE A FEMMINILE IN CAMPO – L’di Rita Guarino, dopo la sconfitta contro la Roma (vedi report), torna in campo per la 5ª giornata della poule scudetto di Serie A Femminile. La squadra di Rita Guarino sfiderà, in trasferta, ildi Maurizio Ganz. Ma quando e dove si gioca? L’appuntamento è fissato per domani – sabato 22 aprile – a partire dalle ore 12:30, quando è ...

Iniziano i preparativi per la sfida di semifinale fra, con i rossoneri che - da regolamento - giocheranno in casa il match di andata il 10 maggio. E dunque spetta a loro organizzare la ...Si avvicina sempre di più il giorno della finale di Champions League 2022/23 , sono quattro le squadre rimaste in corsa per giocarsi il titolo allo stadio Aturtuk di Istambul:, City e Real. Una cosa è certa: ci sarà almeno un'italiana in finale di Champions, a 6 anni dall'ultima volta (la Juventus nel 2017) e a 13 anni dall'ultima vittoria (l'nel 2010). ...Intanto, dopo aver fermato sul pareggio siache, la formazione granata ha impattato anche con il Torino, ottenendo il quarto risultato utile consecutivo in trasferta. Nel capoluogo ...

per la formazione nerazzurra ci sarà poi l’opportunità di prendersi una rivincita sul Milan nel doppio incrocio di San Siro. Nello speciale di oggi ci siamo però chiesti dove fossero gli attuali ...Domani, dopo il derby tra Milan e Inter, alle 14.30 allo Stadio Tre Fontane andrà in scena il terzo scontro diretto della stagione fra Roma e Juventus, una sfida cruciale per la corsa al titolo.