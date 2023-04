Milan | Inter | Juventus e Roma possono qualificarsi in Champions League vincendo le Coppe Tutti gli scenari e il regolamento

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023) Dopo la riconsegna, anche sé momentanea, dei 15 punti in classifica alla, la lottain serie A si fa sempre più dura. Se diamo per scontato che il Napoli ormai è lontano, i posti per la prossima più importante manifestazione europea per club sono solo tre e la classifica dice che tra i 61 della Lazio, seconda, e i 49 dell’Atalanta, settima, ballano solo 13 punti. Un’occasione in più Sarà quindi un mese molto intenso per, impegnate della semifinale die per Juve e, impegnate nelle semifinali di Europa. Da una parte si giocheranno in campionato il posto tra le prime quattro, ma hanno tutte e quattro le squadre un’altra possibilità. Chi vince la...