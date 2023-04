Milan-Inter | Guardiola | “Non sono sorpreso Milan in Europa cambia il chip”

... che dopo il Bologna affronteranno, oltre all', due dirette concorrenti come Cremonese e Lecce. pareggiando 1 - 1 con unpieno zeppo di riserve in vista del quarti di finale di Champions ...TUCU NECESSARIO - L'infatti è ancora in corsa in campionato, con il quarto posto obiettivo ...contro la Juventus dopo l'1 - 1 dello Stadium) e in Champions League (doppio Euroderby col), ...Fu capitano del, contribuendo in modo decisivo a tre scudetti. Ma soprattutto fu sinonimo di ... prima a Bologna e poi a Brescia (in mezzo la parentesi all'). Siamo dunque tornati a Sacchi. ...

Oggi anticipi e posticipi di A: ecco quando giocheranno Inter e Milan La Gazzetta dello Sport

Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Fiorentina sono le sei italiane ancora in gioco nelle competizioni europee e che possono regalare grandissime soddisfazioni al calcio italiano… Leggi ..."Ricardo Kakà poteva essere dell'Inter". Ieri sera a Binario Sport si è parlato di uno dei più grandi acquisti del Milan di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. “Kakà poteva essere nerazzurro, era s ...