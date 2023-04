Milan | inchiesta sulla vendita di Elliott a RedBird | i pm indagano per bancarotta Perquisizioni in Lussemburgo

(Di venerdì 21 aprile 2023) Si allarga l’del. Una serie die sequestri di documenti sono stati effettuati nelle sedi di Project Redblack e della sua controllata Rossoneri Sport, le due società inattraverso le quali il fondo statunitense, nell’agosto del 2022, ha ceduto ildi Gerry Cardinale per oltre un miliardo di euro. Non solo: nell’ambito delle nuove, viene contestato anche il reato di, che si aggiunge all’appropriazione indebita e all’ostacolo agli organi di vigilanza già emersi in altri passaggi delle indagini. Per, a quanto risulta all’Ansa, sono indagati due ex manager di Project Redblack, ...

