Milan | da Tonali a Leao | i giocatori chiave per la Champions

A puntare l'Europa non è solo ildei grandi. La Youth League offre alla Primavera di Abate una chance storica nelle final four di Ginevra, con la semifinale di venerdì contro l'Hajduk Spalato pronta ad aprire la strada verso l'...215 Sky) ore 17:11 Rubrica: DAZN Heroes - Ambrosini &ore 17:50 Serie A:vs Lecce (diretta esclusiva) ore 20:10 Rubrica: Culture - Elmas ore 20:35 Serie A: Juventus vs Napoli (diretta ...Questo cambiamento che vede Krunic allineato conè stata una grande mossa di Pioli. Krunic tatticamente è bravissimo. L'impressione è che ci sia stato uno studio per rendere ilperfetto. ...

Coubis, il leader del Milan di Abate, che ha un legame speciale con Tonali La Gazzetta dello Sport

Il difensore, classe 2003, ha scelto di vestire la maglia azzurra dopo alcune partite nelle giovanili romene. Avrà il compito di traghettare i rossoneri verso la finale di Youth League ...Alessandro Bonan, giornalista, è intervenuto a Sky Sport parlando anche di Olivier Giroud: "Giroud ha il carisma per guidare i compagni e raddrizzare una barca che va in ...