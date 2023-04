Milan | Abate | 'La dirigenza ci segue ed è attenta ai giovani Adoro allenarli | ma in futuro voglio il salto nei grandi'

(Di venerdì 21 aprile 2023) Al termine della partita persa per 3-1 dal suoPrimavera contro l'Hajduk Spalato in Youth League, Ignazio, allenatore dei rossoneri,...

Si chiude alle semifinali l'avventura delPrimavera in Youth League. Allo Stade de Geneve, nonostante una buona prestazione, i ragazzi diperdono 3 - 1 nel secondo tempo contro l'Hajduk Spalato, letale a colpire in ogni occasione ...Si chiude alle semifinali l'avventura delPrimavera in Youth League . Allo Stade de Geneve, nonostante una buona prestazione, i ragazzi diperdono 3 - 1 nel secondo tempo contro l'Hajduk Spalato , letale a colpire in ogni ...Il sogno rossonero finisce a due passi dal traguardo. Ildilotta e ci prova, ma perde 3 - 1 la semifinale di Youth League contro l'Hajduk Spalato. A Ginevra, succede tutto nella ripresa: il tris firmato da Vrcic, Pukstas e Hrgovich manda i ...

Hajduk Spalato-Milan, Abate: “Rimane il rammarico per essere usciti così” Pianeta Milan

Il Milan Primavera di Ignazio Abate, questo pomeriggio, sta affrontando l'Hajduk Spalato nella semifinale della Youth League ...Rossoneri eliminati dalla Youth League, fatale la sconfitta contro la squadra croata. In tribuna presente Paolo Maldini.