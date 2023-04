Migranti | le Ong portano il governo in tribunale | Porti di sbarco assegnati troppo lontani

(Di venerdì 21 aprile 2023) L'ultimo è Ravenna, per far approdare le persone recuperate nel Mediterraneo. Humanity, Mission Life-line e Sea Eye presentano ricorso a Roma: "Violate le norme internazionali"

La segretaria dei Giovani dem Caterina Cerroni si è presentata all'appuntamento con una felpa di Mediterranea, una dellepiù attive nel salvataggio di. 'E' una cosa bellissima. E' la ...Oim: "Mai così tante vittime dal 2017", Amnesty: "Pericoloso parlare di emergenza, nel 2022 arrivatI in 105mila ma nel 2016 furono più di 180mila" Cinquecento persone in balia delle onde al ...Continua il viaggio della nave dell'" SOS Humanity " in direzione Ravenna. La " MV Humanity 1 " si muove alla velocità di crociera ... I 69a bordo (di cui 34 con un'età compresa tra 18 e 25 ...

Le ong portano l'Italia in tribunale: "Illegale assegnare ai migranti porti lontani" Today.it

Continua il viaggio della nave dell’ONG “SOS Humanity” in direzione Ravenna e l'arrivo a Ravenna slitta di un giorno e avverrà mercoledì 26. Lo comunica la ...Azione congiunta di Sos Humanity, Mission Lifeline e Sea-Eye: "Rischi inutili per i sopravvissuti e navi lontane dalla regione Sar per molti giorni" ...