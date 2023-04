Migranti | Humanity 1 si lamenta del porto di Ravenna | “Troppo lontano” E minaccia | “Denunciamo l’Italia”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Sulla gestione dei flussi dile Ong proprio non ci vogliono stare: l’idea di rispettare limiti e regole proprio non gli va giù. E con la scusa che provvedimenti e disposizioni inficerebbero la loro attività di soccorso, continuano a scalpitare. Di più: a pretendere assegnazioni di porti a loro piacimento. L’ultimo caso risale a poche ore fa, con l’indicazione dell’approdo dicome punto di sbarco: una soluzione che non piace alla Ong di1 che, insieme a Sea Eye,di denunciarese non riconsidererà la decisione e non disporrà una destinazione più vicina., le Ong insistono a pretendere di scegliersi i porti di sbarco A chiederlo, con una certa veemenza, al Centro di coordinamento del soccorso italiano, è stato il comandante della nave, ...

Continua il viaggio della nave dell'ONG " SOS" in direzione Ravenna.Palazzolo su Today: "Nuovo soccorso dinel Mediterraneo e nuova battaglia legale delle Ong contro l'Italia. Le organizzazioni Sos, Mission Lifeline e Sea - Eye hanno avviato un'...Prosegue il viaggio della nave 'Mv1' verso il porto di Ravenna con 69a bordo. L'arrivo, fa sapere la Prefettura, è previsto per mercoledì verso le 14, e non lunedì come ipotizzato in prima battuta, a causa della ...

Ravenna, si attende la Sos Humanity con 69 migranti a bordo, l'ira del sindaco Corriere

Le organizzazioni Sos Humanity, Mission Lifeline e Sea-Eye hanno avviato un'azione legale al Tribunale civile di Roma "contro la sistematica assegnazione di porti lontani da parte delle autorità itali ...Prosegue il viaggio della nave 'Mv Humanity 1' verso il porto di Ravenna con 69 migranti a bordo. L'arrivo, fa sapere la Prefettura, è previsto per mercoledì verso le 14, e non lunedì come ipotizzato ...