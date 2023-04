Migliaia di palestinesi in piazza a Gaza per la preghiera di fine Ramadan

disi riuniscono in piazza al - Saraya a Gaza City per pregare all'inizio della festa musulmana di Eid al - Fitr che segna la fine del mese di digiuno del Ramadan. 21 aprile 2023Ramallah (AsiaNews) - Sfidando le direttive dell'Autorità palestinese (Ap),di insegnanti stanno incrociando le braccia sospendendo le lezioni in diverse zone della ...istituzioni. ...... dicono i sei sindaci di centrosinistra, condannerebbe all'illegalitÃdi persone". Sempre ... colpevole di aver cacciato idalla loro terra". Il rogo di Primavalle . "Non possiamo ...

PALESTINA - ISRAELE Migliaia di insegnanti palestinesi in piazza ... AsiaNews

Migliaia di palestinesi si riuniscono in piazza al-Saraya a Gaza City per pregare all'inizio della festa musulmana di Eid al-Fitr che segna la ...Migliaia di palestinesi si sono riuniti venerdì presto nel complesso di Al Aqsa, nella Città Vecchia di Gerusalemme, per le preghiere di Eid al-Fitr, che ...