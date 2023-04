Michelle Hunziker nonna premurosa | il pomeriggio trascorso con il piccolo Cesare

super nonna con Cesare: 'Bado io a te, lasciamo riposare la mamma' Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi La frecciata di Riccardo Guarnieri (ex della Dama) allarma i fan: 'Il ...non vedeva l'ora di diventare nonna del suo primo nipotino Cesare e quindi occuparsi di lui o aiutare Aurora Ramazzotti con i cambi pannolini e vestitini. Oggi, venerdì 21 aprile, ...Padre di due bimbi, Fantina anche anel 2019, proprio a All Together Now , aveva rivelato: "Al momento sono disoccupato. Sopravvivo con la musica per quanto è possibile. Sono qui ...

Aurora Ramazzotti da Michelle Hunziker con il piccolo Cesare: «Oggi dalla nonna». L'accoglienza è bellissima leggo.it

La showgirl svizzera sempre più in forma anche dopo la nascita del nipotino Cesare, primogenito della figlia Aurora Ramazzotti ...Michelle Hunziker non vedeva l'ora di diventare nonna del suo primo nipotino Cesare e quindi occuparsi di lui o aiutare Aurora Ramazzotti con i cambi pannolini e vestitini. Oggi, ...