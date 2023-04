“Metrotranvia per Limbiate a forte rischio” | conto alla rovescia entro il 30 giugno

In base alle testimonianze e le immagini registrate dalla telecamera della, e alla ... La donna stavaattraversare quando è stata travolta dal mezzo, finendo prima sul parabrezza e poi ...Un'ulteriore buona notizia dopo che due mesi fa era stata ufficializzata l'attribuzione a Cmc dei lavorila realizzazione dellaMilano - Desio - Seregno, mentre l'appalto in ...Manca poco dunquel'inizio dei cantierilache dalla Brianza consentirà di raggiungere Milano in meno di un'ora . Come riporta Milanotoday la consegna delle aree interessate dal ...

A rischio la metrotranvia per Limbiate Il Notiziario

Lettera recapitata ai Comuni di Paderno, Cormano, Limbiate e Senago: la metrotranvia sarebbe a rischio, poco tempo a disposizione ...Dalla cittadina brianzola al capolinea di piazzale Maciachini a Milano in soli 35 minuti. Qui sono previsti 2,6 chilometri di binari, suddivisi in 8 piccoli interventi nel giro di 26 mesi.