Meta-SIAE | l' intervento dell' Antitrust | Deve essere ripristinata la musica su Facebook e Instagram

(Di venerdì 21 aprile 2023) Per l'il comportamento diha generato un "danno grave" e perciò le canzoni italiane devonoripristinate "tempestivamente" e "in modo pieno"....

Inoltre, previa autorizzazione didovrà ripristinare la disponibilità dei contenuti musicali su Facebook e su Instagram . Infine, l'Autorità ha disposto che, in caso di disaccordo tra le ...Inoltre, previa autorizzazione didovrà ripristinare la disponibilità dei contenuti musicali su Facebook e su Instagram '. Infine, l'Autorità ha disposto che, 'in caso di disaccordo tra le ...Lo si legge in una nota dell'Autorità nella quale si sottolinea che previa autorizzazione didovrà ripristinare la disponibilità dei contenuti musicali su Facebook e su Instagram. L'...

L'Antitrust "libera" i contenuti musicali su Facebook e Instagram: «Meta deve trattare con Siae» Open

Le canzoni italiane tutelate dalla Siae torneranno disponibili sulle stories Facebook e Instagram. L'Antitrust ha infatti imposto a Meta di riavviare le ...Nastasi, presidente Siae: sono molto soddisfatto per la decisione dell`Agcm, accolte in pieno le nostre ragioni ...