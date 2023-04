Meta-SIAE | l' intervento dell' Antitrust | Deve essere ripristinata la musica su Facebook e Instagram

(Di venerdì 21 aprile 2023) Per l'il comportamento diha generato un "danno grave" e perciò le canzoni italiane devonoripristinate "tempestivamente" e "in modo pieno"....

Corposo provvedimento annunciato dall'Antitrust sulla vicenda. Il Garante per la Concorrenza e del Mercato ha infatti imposto a Meta la ripresa delle trattative con SIAE. Come si legge nel comunicato stampa pubblicato da AGCM, è stato deliberato di ... Inoltre, previa autorizzazione di SIAE dovrà ripristinare la disponibilità dei contenuti musicali su Facebook e su Instagram. Infine, l'Autorità ha disposto che, in caso di disaccordo tra le ...

(Teleborsa) - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha imposto a Meta di riprendere immediatamente le trattative con Siae, "mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e ...L'Autorità aveva aperto un'istruttoria dopo l'accordo saltato per ragioni economiche: in attesa di un compromesso tra le parti gli utenti potranno, almeno per il momento, tornare a utilizzate le canzo ...