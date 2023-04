Mercedes | cosa significa il ritorno di Allison al posto di Elliott

(Di venerdì 21 aprile 2023) In questo mondo nessuno è infallibile, nemmeno la squadra più vincente di tutti i tempi. Perché, numeri alla mano, questo è: nessuno è mai riuscito a costruire un ciclo di 15 titoli iridati in otto ...

Ma in questo scambio di posizioni, si evince subito chenon è e non vuole essere un tritacarne che macina i colpevoli: e infatti Mike Elliott resterà felicemente con la Stella di Stoccarda ...Unaè certa: il piano di successione di Allison architettato danon ha funzionato. Il caso di Elliott, indal 2012, in qualche modo ricorda quello di Mattia Binotto , arrivato ...Per facilitare questo scopo, il 43enne avrebbe potuto fare affidamento su altre persone che si sarebbero unite a lui dallache però gli è stata negata: 'È vero - ha ammesso - ma ...

F1 2023. Mercedes, cosa c'è dietro al ritorno di James Allison come ... Automoto.it

E' un cambiamento importante, quello ufficializzato da Mercedes, con lo scambio di ruoli tra James Allison e Mike Elliott: è il segnale di una squadra pronta a ripartire ma senza buttare le lezioni de ...In Mercedes, Mike Elliott e James Allison si sono scambiati i ruoli, e quest'ultimo è tornato ad essere direttore tecnico. Ma cosa c'è dietro a questa scelta