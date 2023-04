Mercedes | adesso è ufficiale | che colpo di scena | trema tutto circus

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 21 aprile 2023): le ultimissime in casa tedesca, ecco che cosa sta succedendo proprio in queste ore:di. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo le parole di Toto Wolff, laha stupito tutti con una novità pazzesca che tanto piace ai propri sostenitori: difatti, la scuderia tedesca ha ufficializzato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.