Meno tempo per curarsi delle critiche | più tempo per me stessa

Leggi su iodonna

(Di venerdì 21 aprile 2023) È unatop model più longeve e contese del fashion system, eppure anche Irina Shayk, 37 anni, ha dei momenti di bassa autostima. Che nelsono migliorati grazie a un lavoro interiore volto al recuperosue radici. Irina Shayk compie 36 anni.: I beauty look più belli guarda le foto Irina Shayk, outsider bellissima e testarda «All’inizio della mia carriera sentivo spesso commenti su di me del tipo che non sembravo minimamente una modella, non ero abbastanza magra» spiega la supermodella (e presunto attuale flirt di ...