Meloni riceve la premier danese Mette Frederiksen a palazzo Chigi

Ricordiamoci che ogni indignazione è un applauso per il vignettista, il vignettista quando...pubblicata in prima pagina su 'Il Fatto Quotidiano' che ritrae la sorella di Giorgiae moglie ...Il presidente del Consiglio, Giorgiaoggi a Palazzo Chigi la premier della Danimarca, Mette Frederiksen . Si tratta della prima visita in Italia per Frederiksen dopo la rielezione alla guida del governo danese, avvenuta ...Anche Viva Rai 2! si occupa della vergognosa vignetta del Fatto Quotidiano su Arianna. 'Ricordiamoci che la satira è satira, anche quella più brutta perché questa è brutta, ...quando...

Italia-Danimarca: Meloni riceve prima ministra a P.Chigi Il Tirreno

La premier alle prese con la sua prima Festa della Liberazione. E su Facebook nel 2018: “Le idiozie sull'apologia di fascismo uno stratagemma per farci tacere”. Cosa farà dopo sette mesi di polemicheIl soggiorno degli osservatori internazionali culmina stasera con lo spettacolo al Colosseo, dopo la visita in esclusiva alla Cappella Sistina ...