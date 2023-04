Meloni e dissociati La Lega si smarca e nei territori corrono già separati

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 aprile 2023) Si può chiamare in due modi: “Concorrenza” o “sostituzione etnica”. Lasta facendo prove di “sostituzione etnica” al governo. Andrea Orlando, un principe del Pd, alla Camera, lo dice: “L’unica sostituzione che vedo è quella dellacon FdI. Oggi il partito di Salvini detta l’agenda”. Mentreè costretta a occuparsi di Nordio, svalvolati e vignette, l’altro suo ministro, Giorgetti, si prende la scena. Salvini è uno speaker perfetto del Cciss “Viaggiare informati”. Lorenzo Fontana, pronuncia a parte, è un presidente della Camera impeccabile. Neiè già in atto una separazione. In Trentino, alle elezioni, lanon correrà con FdI. Da Roma, la sostituzione, non si vede, ma nelle province è nota. Il partito di Matteo Salvini, dopo le regionali lombarde, ha ripreso a correre. E’ ...