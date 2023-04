(Di venerdì 21 aprile 2023) La premier conferma l’appartenenza alla famiglia politica nazionalista, dopo che ieri a Strasburgo Fratelli d’Italia e Lega si sono smarcati da Ecr e Id sulle ricollocazioni volontarie.anche un’operazione navale e aerea di sorveglianza, che non è nell’orizzonte dell'Europa

... "anche cose buone", alcuni avversari politici riconoscono alla Presidentela dote dell' ... Nel nostro caso siamo in presenza di una figura mitologica, bicefala, un Giano, che può ...Greta Thunberg , Giorgia, Elly Schlein . Tre donne, politicamente non omogenee, occupano ...sempre mostrato esondazioni reciproche fino a raggiungere la perfetta ambiguità nel governo...... Giorgia. In quel caso, la bandiera dell'antifascismo può essere tranquillamente riammainata. L'ultimo esempio di questa ambiguità degna di un Gianogiunge dalla vicenda relativa alle ...

Meloni bifronte. Chiede un Patto Ue sui migranti, ma non ai suoi alleati sovranisti L'HuffPost

"Dopo aver sbandierato di essere riuscita ad imporre il tema dell’immigrazione nell’agenda europea, con la stessa disinvoltura dichiara lo stato di emergenza" ...