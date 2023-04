Melita Toniolo parla di Giulia Salemi e svela un retroscena sul GF Vip e lo confronta con la sua edizione “nip”

(Di venerdì 21 aprile 2023)ha sostituitoin radio: “Nessuna gelosia né attacco sui social, ha fan educati e gentili. Questo dice molto di quello che ha seminato nella sua vita e nella sua carriera”, hato raggiunta da FanPage.diunsul GF Vip La Diavolita del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Quandoha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello aveva solo vent'anni e quando quest'anno, in occasione della settima edizione ma del Grande Fratello Vip , gliel'hanno ...Giulia Salemi ha ufficialmente lasciato il suo posto in radio a. Intervistata da Fanpage, la speaker radiofonica e conduttrice di eventi live ha raccontato i momenti più significativi della sua carriera : dagli esordi con il Grande Fratello nel ...A prendere il suo posto sarà un'altra ex gieffina ovvero

Melita Toniolo al posto di Giulia Salemi: Nessuna gelosia, ha fan ... Fanpage.it

Melita Toniolo parla di Giulia Salemi e svela un retroscena sul Grande Fratello Vip e lo confronta con la sua edizione "nip" del 2007.Melita Toniolo ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage nella quale ha parlato molto di sé ma anche di che idea ha di Giulia Salemi che nel Grande fratello vip dove ha affiancato il conduttore ...