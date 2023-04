Medvedev | l' ex presidente russo torna all' attacco | ' Londra è il nostro nemico s i inabisserà per le armi russe'

(exrusso): 'Guerra con la Nato Non so chi vincerà, ma la Polonia è destinata a sparire' Gruppo Wagner, la confessione choc dei miliziani: 'In Ucraina abbiamo ucciso dei bambini' ...Lo ha scritto su Telegram l'exrusso Dmitry. 2023 - 04 - 21 12:41:48 Stoltenberg: dobbiamo discutere invio di caccia a Kiev Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg , ...... sia ai sensi della legge internazionale che di quella nazionale", ha dichiarato il... Ancora più esplicito è stato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij, che ...

Medvedev, l'ex presidente russo torna all'attacco: «Londra è il nostro nemico si inabisserà per le armi russe corriereadriatico.it

Milano, 21 apr. (LaPresse) - "La Gran Bretagna era, è e sarà il nostro eterno nemico. Almeno fino a quando la loro isola, insolente e maleodorante, non sarà ...Guerra Ucraina, le notizie in diretta del 19 aprile (420° giorno di conflitto). Visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Polonia. Intanto Seul pensa di inviare armi ...