È il principe del centrocampo del Frosinone, territorio che il compagno (anche di reparto) Kone ha definito Mazzilandia. Lucavive questo weekend con un pizzico di emozione in più: se la capolista batte il Sudtirol, domenica può festeggiare la Serie A se il Bari non vince a Pisa. E per lui sarebbe la seconda volta ...Infine i punti in classifica:& Co. sono attualmente a - 4 dal Frosinone 2014 - '15, a - ... Scatta tre gradini in avanti il Venezia chegli incubi in casa con il Palermo, in vantaggio ...In classifica il Frosinoneil Genoa a - 4 ma il Bari resta a - 10 ( - 11 per effetti degli ... In mezzo al campo il play inamovibile è, Boloca e Rohden compongono il resto della mediana. ...

Mazzitelli vede le due promozioni di fila in A: “Ma stavolta a Frosinone ci resto...” La Gazzetta dello Sport

Il centrocampista domenica potrebbe festeggiare con la squadra ciociara, se la capolista batte il Sudtirol e il Bari non vince a Pisa: “A Monza pensavo di restare. Aver dovuto dimostrare ancora una vo ...