Maxi-bonus famiglie | il piano | detrazione di 10mila euro per chi fa figli Le novità

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 21 aprile 2023) Zero tasse per chi fa: questa l’idea su cui ora punta il governo, con unda 10 mila, per aggredire il problema del calo delle nascite. L’idea era stata lanciata dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, come trapelato dal quotidiano Il Foglio. Ora però anche il sottosegretario dello sviluppo economico, Massimo Bitonci rincara, annunciando qualche dettaglio in più sulla misura allo studio: “non significa abbandonare l’assegno unico” (che anzi il governo vorrebbe aumentare, come indicato nel DEF 2023). “oltre a questo – aggiunge – si dovrebbe reintrodurre unadi 10.000l’anno per ognio a carico (ora 950fino ai 21 ...