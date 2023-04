Mattarella | ' scambio tra culture apre menti | no a recinti neo tribali' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "La lettura del 'Milione' di Marco Polo potrebbe aiutarci a comprendere lo spirito con cui va guardato il mondo. Lole, tanto più per una cultura solida e ammirata come quella italiana. Consente di rimuovere pregiudizi e nozioni artefatte che ostacolano la conoscenza, ricacciandoci inneo-". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Il progresso del mondo -ricorda il Capo dello Stato- è avvenuto anche, se non soprattutto, grazie agli scambi con le'altre'. Le trasformazioni repentine dei modelli di convivenza indotte dalle innovazioni tecnologiche, gli effetti dei cambiaclimatici e della stessa crisi pandemica, i conflitti in atto, ...